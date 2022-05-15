Hırvatistan Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'le NATO üyeliği görüşmeleri doğru yolda ilerliyor

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Grlic Radman, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrası Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’le NATO’ya üyelik konusunda yaptığı görüşmelerin doğru yolda olduğunu söyledi.

Hırvatistan Dışişleri Bakanı, Berlin’de NATO Dışişleri Bakanları toplantısında konuştu. Berlin'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Ann Linde ve Finlandiyalı meslektaşı Pekka Haavisto ile Berlin'de üçlü bir zirve gerçekleştirmişti.

Radman “Konuşmalar doğru yolda ve umuyoruz ki bugün destek ve sesle konuşmayı gösterecek iyi bir sonuç alırız” dedi.

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Erdoğan ne demişti?

Erdoğan cuma namazı çıkışında, "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyorum. Ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler. Ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKP-C'si Hollanda, İsveç'te yuvalanmış durumdalar. Daha da ileri gidiyorum, oraların parlamentolarında da yer alıyorlar. Bizim olumlu bakmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Finlandiya ve İsveç'e NATO kapısını kapatmadık