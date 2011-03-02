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Dünya

HIRVATİSTAN AB ÜYESİ OLMA YOLUNDA BUDAPEŞTE (A.A)

02 Mart 2011 22:39

-HIRVATİSTAN AB ÜYESİ OLMA YOLUNDA BUDAPEŞTE (A.A) - 02.03.2011 - Hırvatistan'ın, AB üyesi olma yolunda engelleri tek tek aştığı bildirildi. AB Dönem Başkanı Macaristan'ın dönem başkanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Macaristan'ın Hırvatistan'dan adaylıkla ilgili müzakerelerin sona erdirilmesi için prosedürlerin hızla sonlandırılması, Haziran ayında Hırvatistan'ın tam aday olabilmesi için AB'ye karşı sorumluluklarını yerine getirerek AB tarafından istenilen kanunların çıkarılması gerektiği belirtildi. Macaristan'ın internet sitesinde, Hırvatistan'ın adalet ve temel haklar konusundaki fasılların kapatılabilmesi için önemli çalışmalar yaptığı, öte yandan, eski Yugoslavya ile ilgilenen Uluslararası Ceza Hukuku ile birlikte hareket ettiği, geriye kalan fasılların açılabilmesi için çalışıldığı kaydedildi. Sitede, Macaristan'ın Zagreb Büyükelçisi İvan Gabor'un açıklamalarına yer verildi, Hırvatistan'ın şimdiye dek 35 fasıldan 28'ni kapatmayı başardığı, geri kalan fasılların 21 Hazirana kadar kapanacağı görüşü yer aldı. Macar Büyükelçi İvan Gabor, AB'nin Hırvatistan'dan Yugoslavya döneminde yetişen hâkimlerin emekliye ayrılmasını istediğini açıkladı. Hırvatistan'da, son aylarda 95 yeni hâkim göreve başlamıştı.

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