-Hırvatistan: 3 - Türkiye: 0 MONZA (A.A) - 24.09.2011 - Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası (B) Grubu'nda mücadele eden Türkiye, gruptaki 2. maçında Hırvatistan'a 3-0 yenildi. İtalya ile Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada, Azerbaycan, Hırvatistan ve İtalya ile aynı grupta yer alan milliler, grupta oynadığı ikinci maçında Hırvatistan ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk setinde, birinci teknik molaya kadar olan bölüm çekişmeli geçerken, maça daha istekli başlayan Türkiye, ilk teknik molaya 8-7 önde girdi. Hücumda etkili olan ay yıldızlılar, savunmada da aynı performansı gösteremeyince, Hırvatistan ikinci teknik molaya 16-11 önde girdi. İlk setin son bölümünde (A) Milliler, savunmada toparlanma belirtileri gösterse de, seti Hırvatistan 25-22 kazandı. İkinci sete oyunun kontrolünü ele alarak başlayan ''Filenin Sultanları'', ilk teknik molada 8-6'lık üstünlüğü yakaladı. Bu üstünlüğünü ikinci teknik molaya kadar sürdüren milliler, maçın bu bölümünden sonra basit hatalar yapınca, Hırvatistan skoru lehine çevirdi ve ikinci seti de 25-23 önde kapattı. Mücadelenin üçüncü setine, ikinci seti kaybetmenin moral bozukluğuyla başlayan ay yıldızlılar, oyunun kontrolünü rakibine kaptırdı. Setin ilk teknik molasına 8-4 galip giren Hırvatistan, hücumdaki etkinliğini daha da artırarak ikinci teknik molaya da 16-11 üstün girdi. Moladan sonra oyuna geri dönen milli takım, farkı azaltsa da seti 25-22, karşılaşmayı da 3-0 kaybetti. (A) Milliler, (B) Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın TSİ 21.30'da, ev sahibi İtalya ile karşılaşacak. Bu arada, karşılaşmadan önce organizasyon komitesi tarafından protokol tribününde oturması istenen Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık, buna karşın bilet alarak maçı tribünden takip etti. Salon: Palaiper Monza Hakemler: Philippe Vereecke (Fransa) x, Piotr Dudek (Polonya) x Hırvatistan: Gligorovic xx, Miletic xx, Poljak xxx, Duganzadic xx, Topic xxx, Alajbeg xxx, (Dosen xxx, Drazenovic x) Türkiye: Neriman xx, Bahar x, Polen x, Gözde xx, Eda xxx, Özge xx, (Gülden xx, Büşra x, Neslihan xx, Güldeniz x) Setler: 25-22, 25-23, 25-22 Süre: 82 Dakika (26, 28, 28)