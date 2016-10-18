Hırvat basınından bomba iddia: Advocaat'ın yerine Igor Tudor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası ''Benden daha iyisini bulabilirlerse getirebilirler'' açıklaması yönetimi rahatsız ederken, Hollandalı çalıştırıcının yerine Igor Tudor'un geçeceği iddia edildi

goal.com'un haberine göre; Fenerbahçe'de kötü günler devam ederken teknik adam Advocaat'ın Alanyaspor maçı sonrası verdiği demeç, yönetimi rahatsız etti ve alternatif isimler gözlenmeye başladı.

Fenerbahçe Kulübü'nün, Alanya maçının ardından ''Benden daha iyisini bulabilirlerse getirebilirler'' diye konuşan Advocaat'ın yerine Karabükspor'da başarılı bir grafik çizen Igor Tudor'u listeye aldığı Hırvat basınında konuşulmaya başlandı.



Hırvatlar, Fenerbahçe'de Advocaat'ın görevine son verilmesi durumunda yerine geçecek en güçlü adayın Tudor olduğunu öne sürdü.

Daha önce Hajduk Split ve PAOK'u çalıştıran 38 yaşındaki genç Hırvat çalıştırıcı, bu sezon Karabükspor'un başında 7 lig maçında 4 galibiyet ve 3 yenilgi aldı.



Tudor'un Karabükspor'u evinde oynadığı 3 karşılaşmadan da fire vermeden ayrıldı.