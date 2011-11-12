-Hırvat basını: "Türk nazarı kaldırıldı" SARAYBOSNA (A.A) - 12.11.2011 - Türkiye ile Hırvatistan arasında dün akşam oynanan 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turu ilk maçını konuk takımın 3-0 kazanması, Hırvatistan basınında da geniş yer buldu. Hırvatistan'ın internetteki en önemli spor sitelerinden ''Gol.hr'', ''Teknik direktörün önünde eğiliyoruz'' başlığıyla verdiği haberde, Slaven Bilic'in basın tarafından çok eleştirildiği, fakat Hırvat hocanın dün akşamki skorla bu eleştirilere yanıt verdiği belirtildi. İstanbul'daki maçın kazanılmasında İvica Oliç ve Mario Mandzukiç'in oynadığı önemli role vurgu yapılan haberde, ''Maçı iki forvetimiz kazandı, rakip kaleye yakın baskı uyguladı'' ifadesine yer verildi. Haberde, Vedran Corluka, Dariyo Srna, Yosip Simuniç ve Stipe Pletikosa'nın üstün performans sergilediği de vurgulandı. Türkiye (A) Milli Futbol Takımı karşısında Hırvatistan'ın yaptığı savunmayı da öven ''Gol.hr'', ''Türkler Hırvat kalesine bir tek düzgün şut atamadı, bu da yaptığımız savunma hakkında her şeyi anlatıyor'' şeklindeki ifadeyi de kullandı. Türkiye ile Hırvatistan arasındaki 2008 yılında oynanan ve Hırvatlar için dramatik bir sonla biten maçın hatırlatıldığı haberde, ''Türk nazarı kaldırıldı, Hırvat futbolunun Rönesans'ı başlıyor'' diye yazıldı. Hırvatistan'ın Jutarnji List gazetesinin internet sitesinde yer alan ve ''Tatlı intikam, Hırvatistan Türkiye'yi İstanbul'un ortasında yendi'' şeklindeki başlığın altında verilen haberde, ''Artık Avrupa Kupası kaçamaz'' ifadesi kullanıldı. Maçın sonlarına doğru ev sahibi takımın taraftarlarının tribünlerden ayrıldığı vurgulanan haberde, Zagreb'deki rövanş maçında ''Türkiye'nin Arda'sız oynayacağı'' hatırlatıldı. Bosna Hersek ve Hırvatistan milli takımlarının eski teknik direktörü Miroslav Blajeviç'in maç öncesinde yaptığı ''Hiddink bizim en büyük fırsatımızdır'' şeklindeki açıklamasına da vurgu yapılan haberde, teknik direktör Guus Hiddink'in Türkiye'de çok eleştirildiği ve milli takımın mağlubiyetinde büyük sorumluluk taşıdığını kaydedildi. Hırvat hoca Bilic'in, ''Bu zayıf bir Türkiye değil, güçlü bir Hırvatistan idi'' şeklindeki ifadesinin de kullanıldığı haberde, Hırvatistan'ın ''sadece büyük bir mucize sonucunda'' Avrupa Kupası'nı kaçırabileceği belirtildi.