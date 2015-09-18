Hırvat Başbakanı Milanoviç: "Mültecileri durduramayız!"

Hırvatistan Başbakanı Zoran Milanoviç ülkesinin Batı Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri durduramayacağını söyledi.

Milanovic ülkesinin kapasitesinin kısıtlı olduğunu, ancak mümkün olduğu kadar çok mülteciyi kaydetmeye çalışacaklarını belirtti.

Yetkililer Macaristan'ın sınırını kapatmasından sonra geçen iki günde en az 11 bin mültecinin ülkeye girdiğini söylüyor.

Bu arada Hırvat-Sırp sınırındaki iki noktada saatlerce süren bekleyişe öfkelenen mültecilerle polis arasında arbede yaşandı.

Mülteciler Tovarnik ve Batina'da kısa bir süreliğine polis hatlarını yardı.

Hırvat yetkililer Sırbistan sınırındaki yedi geçiş noktasına giden yolları kapattıklarını duyurdu.

Hırvat İçişleri Bakanı da ülkenin "tamamen dolu" olduğunu söyledi.

Öte yandan Slovenya polisi Hırvatistan sınırındaki Dobova'da 100'den fazla mülteciyi taşıyan bir treni durdurduklarını bildirdi.

Bir yetkili mültecilerin Hırvatistan'a geri gönderileceğini söyledi.

'Slovenya koridor olmayacak'

Slovenya da Macaristan gibi bir Schengen ülkesi. Yetkililer Slovenya'nın kuzeydeki diğer AB ülkelerine uzanan bir koridor olmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Macar Dışişleri Bakanı Peter Sjijjarto da ülkesinin Romanya sınırındaki dikenli telleri genişleteceğini duyurdu.

AB kurallarına göre mülteciler ilk girdikleri AB ülkesinde sığınma başvurusu yapmak zorunda.

Ancak Almanya ve Avusturya'ya gitmek isteyen çok sayıda göçmen, Macaristan, Hırvatistan ve Slovenya gibi küçük ve daha yoksul AB ülkelerinde sığınma başvurusu yapmak istemiyor.

AB liderlerinin de mülteci krizini görüşmek için 23 Eylül'de toplanması çağrısı yapıldı.

Avrupa Parlamentosu 120 bin mültecinin zorunlu kotalarla AB ülkelerine yerleştirilmesi planına destek verirken, AB içişleri Bakanları bu konuda henüz uzlaşamadı.

Almanya ve Fransa'nın destek verdiği plana, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve diğer bazı AB ülkeleri şiddetle karşı çıkıyor.