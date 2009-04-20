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Yaşam

Hırsızlıktan yakalandı, 2 kişinin katili çıktı

20 Nisan 2009 16:08

Muğla’nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Konacık Beldesi'nde, belediyeye ait kamyoneti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 39 yaşındaki İbrahim Halil Çelik'in, 3 yıl önce Diyarbakır'da bir kahvede tabancayla 2 akrabasını öldürmek suçundan arandığı ortaya çıktı.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait bir kamyonetin geçen 15 Nisan günü çalınması ve çeşitli hırsızlık olaylarını soruşturan jandarma, Konacık Beldesi Yukarı Mahalle'de, 28 yaşındaki E.B.'nin evine baskın yaptı. Operasyonda çalıntı kamyonet ele geçirilirken, E.B. ile arkadaşı İbrahim Halil Çelik gözaltına alındı. İki zanlının Bodrum, Gümbet ve Konacık'ta çok sayıda küçükbaş hayvan hırsızlığı, market ve kafeterya soygununa karıştığı belirlendi.

Yapılan ayrıntılı araştırmada, 6 ay önce Bodrum'a gelerek inşaatlarda çalışmaya başladığı saptanan Çelik'in 3 yıl önce Diyarbakır'daki bir kahvede çıkan kavgada, 2 akrabasını tabancayla öldürüp kaçtığı ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nce arandığı belirlendi.

E.B.'nin ise üç yıldır Bodrum Belediyesi'nde hükümlü kadrosunda çalıştığı, hırsızlık suçundan 16 sabıkası bulunduğu kaydedildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Çelik ve E.B., çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

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