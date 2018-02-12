Hırsızlıktan gözaltına alınıp serbest kalınca ev soyan şüpheliler yine serbest

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, hırsızlıktan gözaltına alınıp, serbest bırakılmalarının ardından girdikleri evden değerli eşya ile 15 bin liranın bulunduğu para kasasını çalan 2\'si kadın 3 kişi, yakalandıktan sonra gönderildikleri adliyeden yine serbest kaldı.

Kepez ilçesinde, hırsızlık suçundan kayıtları bulunan C.A. ve Y.K. adlı kadınlar, girdikleri evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlik tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. C.A. ve Y.K., serbest kaldıktan hemen sonra Sütçüler Mahallesi\'ndeki eve, hırsızlık için girdi. Evdeki değerli eşyayı çalan şüpheliler, para kasasını görünce, kendilerine yardımcı olması için hırsızlıktan suç kaydı bulunan uzak akrabaları T.S.\'ye haber verdi. Belirtilen adrese gelen T.S., battaniyeye sardığı kasayı evden çıkarıp, kamyonete yükledi. Varsak Mahallesi\'ne giden 3 şüpheli, açtıkları kasadan çıkan 15 bin lirayı paylaştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kimliklerini belirlediği şüphelileri Serik ilçesinde gözaltına aldı. Şüphelilerin, Konyaaltı ve Serik ilçelerinde 2 evden para ve ziynet eşyası çaldıkları da belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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