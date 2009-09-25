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Hırsızlıkla suçlandı

ABD'li pop ve hip hop şarkıcısı ve Black Eyed Peas grubunun vokalisti Fergie’ye albümünde izinsiz şarkı kullanmak suçundan dava açılıyor.

25 Eylül 2009 03:00

ABD'li pop ve hip hop şarkıcısı ve Black Eyed Peas grubunun vokalisti Fergie’ye albümünde izinsiz şarkı kullanmak suçundan dava açılacağı bildirildi.

Seksi şarkıcının “The Dutchess” adlı ilk solo albümünde yer alan ve will.i.am prodüktörlüğünde kaydedilen “Voodoo Doll” parçasında Groundation adlı bir reggae grubunun şarkısından izinsiz bölümler kullandığı iddia edildi. Groundation’ın 2001 yılında piyasaya sürdüğü albümde bulunan “Each One Teach One”, Fergie’nin şarkısıyla öylesine büyük benzerlik taşıyor ki, grup ünlü şarkıcıyı hırsızlıkla suçlayıp olayı mahkemeye götürme kararı aldı. Fergie’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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