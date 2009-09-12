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Yaşam

Hırsızlık yaptığı için kardeşini öldürdü

12 Eylül 2009 21:36

Adana’da 23 yaşındaki Mehmet A., hırsızlık yaptığını öne sürdüğü 2 kardeşinden 20 yaşındaki Hasan’ı ekmek bıçağıyla öldürdü, 19 yaşındaki Şinasi A.’yı da yaraladı.

Adana Hipodromu’nda seyislik yapan Mehmet A,  hırsızlık yapan kardeşleri Hasan ve Şinasi’yi daha önce uyardı. Bugün eve geldiğinde kardeşlerinin üç çuval mısır çaldığını gören Mehmet A., kardeşleri ile hırsızlık yaptıkları için tartışmaya başladı. Olayın büyümesi ve kardeşlerinin üzerine gelmesi üzerine evde bulunan ekmek bıçağı ile onlara saldıran Mehmet A., Hasan’ı göğsünden, Şinasi’yi elinden bıçakladı. Yaralılar, yakınları tarafından önce özel bir tıp merkezine, ardından Adana Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Hasan A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi ağabey, bir arkadaşının evinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kardeşleriyle yaptığı kavga sırasında kendisi de başından hafif yaralanan Mehmet A.’nın, ilk ifadesinde, “Kardeşlerimi hırsızlık yapmamaları için defalarca uyardım. Ancak beni dinlemediler. Bugün evde bulunan 3 çuval mısırın nereden geldiğini sorunca kavga çıktı. İkisi üzerime saldırdı. Kendimi korumak için ekmek bıçağını salladım” dediği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


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