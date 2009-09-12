Hırsızlık yaptığı için kardeşini öldürdü

Adana Hipodromu’nda seyislik yapan Mehmet A, hırsızlık yapan kardeşleri
Hasan ve Şinasi’yi daha önce uyardı. Bugün eve geldiğinde kardeşlerinin üç çuval
mısır çaldığını gören Mehmet A., kardeşleri ile hırsızlık yaptıkları için
tartışmaya başladı. Olayın büyümesi ve kardeşlerinin üzerine gelmesi üzerine
evde bulunan ekmek bıçağı ile onlara saldıran Mehmet A., Hasan’ı göğsünden,
Şinasi’yi elinden bıçakladı. Yaralılar, yakınları tarafından önce özel bir tıp
merkezine, ardından Adana Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Hasan
A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan cinayet
şüphelisi ağabey, bir arkadaşının evinde polis ekipleri tarafından
yakalandı.
Kardeşleriyle yaptığı kavga sırasında kendisi de başından hafif yaralanan
Mehmet A.’nın, ilk ifadesinde, “Kardeşlerimi hırsızlık yapmamaları için
defalarca uyardım. Ancak beni dinlemediler. Bugün evde bulunan 3 çuval mısırın
nereden geldiğini sorunca kavga çıktı. İkisi üzerime saldırdı. Kendimi korumak
için ekmek bıçağını salladım” dediği öğrenildi. Polis, olayla ilgili
soruşturmayı sürdürüyor.