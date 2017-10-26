Hırsızlık şüphelisinin otomobilinin bagajından buzağı çıktı

ERZURUM, (DHA) - ERZURUM\'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 8 kişi, çaldıkları büyükbaş hayvanlarla birlikte suçüstü yakalandı. Operasyon sırasında kaçmaya çalışan bir şüphelinin otomobilinin bagajında yapılan aramada ise buzağı çıktı.

Erzurum Valiliği’nde geçen hafta düzenlenen halk günü toplantısında, bazı besicilerin yaşanan hayvan hırsızlıklığı olaylarını dile getirmesi üzerine Vali Seyfettin Azizoğlu, güvenlik güçlerine olayların aydınlatılması talimatı verdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan fiziki ve teknik çalışmayla dün, Aziziye İlçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde bir ahıra operasyon düzenledi. Operasyonda, 7 şüpheli çaldıkları çok sayıda büyükbaş hayvanla birlikte suçüstü yakalandı. Operasyon sırasında otomobiliyle kaçmaya çalışan bir şüpheli de kovalamacayla yakalandı. Otomobilde arama yapan ekipler, bagajı açtıklarında şüphelinin çaldığı buzağıyla karşılaştı. Gözaltına alınan 8 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.

Ele geçirilen hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, Valilik, yapılan operasyonla 5 hırsızlık olayının aydınlatıldığını açıkladı.

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