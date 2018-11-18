Hırsızlık şüphelisinin muskasından uyuşturucu çıktı

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan kişinin boynundaki muskada uyuşturucu madde bulundu.

Bir çiftlikten küçükbaş hayvan ve tüfek çalındığı ihbarı alan Asayiş Şube ekipleri, araştırma başlattı. Ekipler, araştırmanın ardından adı açıklanmayan bir kişiyi gözaltına aldı, 5 küçükbaş hayvan ve tüfeği de ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin ev ve üst aramasında, hırsızlık malı olduğu öne sürülen malzemeler de ele geçirilirken, boynundaki ‘Hakan’ isminin işlenmiş olduğu muskanın içinde de metamfetamin maddesi bulundu.

Çalınan küçükbaşlar sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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