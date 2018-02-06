HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ POLİSİN BURNUNU KIRDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

Şişli\'de kovalamaca sonrası yakalanan hırsızlık şüphelisi polisin burnunu kırdı.

Olay, dün öğle saatlerinde yaşandı. Kurtuluş Eşref Efendi Sokak\'ta bir binaya giren hırsızlık şüphelisini fark edenler durumu polise bildirdi. Ekipler, kısa sürede bölgeye ulaştı. Polisleri fark eden şüpheli kaçmaya başladı. Polis de hırsızlık şüphelinin peşine düştü. Kovalamaca sırasında polis havaya ateş de açtı. Bir süre sonra yakalanan şüpheli polise direnmeye başladı. Bu sırada hırsızlık şüphelisi polislerden birine yumruk attı. Polis memurunun burnu, aldığı darbe sonucu kırıldı. Polis hastaneye kaldırılırken, hırsızlık şüphelisi Feriköy Polis Merkezi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Yakalanan şüphelinin polis aracına alınması



AKTÜEL

-Şüpheliyi yakalamak için devriye gezen polis ekipleri

-Şüphelinin içinde bulunduğu polis aracının karakola doğru ilerlemesi

-Polis aracı içindeki şüpheli

-Mahalle sakini ile röportaj

-Şüphelinin polis merkezine getirilmesi

-Polisin şüpheliyi kovalamasını gören vatandaş ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler



