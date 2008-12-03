Hırsızlık parasıyla 3 katlı lüks villa

Mersin'den Adana'ya gelen ve kapılarını tornavida ya da çay kaşığı ile açtıkları evleri soyan Zekiye Güler (55) ile kızı Pınar Güler (18) son işlerinde yakayı ele verdi. Çok sayıda hırsızlık suçundan sabıkası bulunan anne ve kızın, Tarsus ilçesinde 3 katlı lüks bir villaları bulunduğu da ortaya çıktı.



Güzelyalı, Mahfesığmaz ve Toros mahallerinde son günlerde çok katlı binalarda hırsızlık olaylarının artması üzerine polis harekete geçti. Daha önce aynı bölgede hırsızlık yapan ve Tarsus ilçesinde oturan Zekiye Güler ile kızı Pınar polis tarafından otogardan itibaren takibe alındı. Toros mahallesinde bir binaya çıkan ardından da hızla uzaklaşan anne ile kızı, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Üzerlerinde yapılan aramada ise çok sayıda altın bulundu. Kapısı tornavidayla açılan evin sahibi de altınların kendisine ait olduğunu söyledi



Parmak izine karşı çorap...



Anne kızın üzerinde ayrıca, kapı açmakta kullandıkları tornavida, çay kaşığı ve parmak izlerinin çıkmaması için taktıkları çorap da çıktı.



Yaklaşık 500 bin YTL değerindeki lüks villanın ise Zekiye Güler'in eşi Ali Güler'e ait olduğu ve aile fertlerinin ikamet ettiği belirlendi. Polisin geçen yıl villaya baskın düzenleyip ailenin bazı üyelerini hırsızlıktan gözaltına aldığı da öne sürüldü.

