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Hırsızlık ihbarına gidip uyuşturucu hap ele geçirdiler

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde polisin hırsızlık ihbarı üzerine gittiği otoparkta, 92 ecstasy uyuşturucu hap ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

28 Kasım 2018 20:16

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Yatağan ilçesinde polisin hırsızlık ihbarı üzerine gittiği otoparkta, 92 ecstasy uyuşturucu hap ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1\'i tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı.
Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bu sabah saat 06.00 sıralarında Konak Mahallesi\'nde bulunan Yatağan Belediyesi\'ne ait otoparktaki bir araçtan hırsızlık yapıldığı ihbarı geldi. Bunun üzerine otoparka giden polis ekipleri, şüpheliler M.H.A. (17) ve T.Ü.\'yü (23) gözaltına aldı. M.H.A.\'nın üzerinde 92 adet ecstasy uyuşturucu hap bulundu. Hırsızlık ihbarının ise asılsız olduğu anlaşıldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden M.H.A. tutuklandı. T.Ü. ise adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı.

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