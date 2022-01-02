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Hırsızlık için girdiği evde yangın çıkardı

F.O. sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı

02 Ocak 2022 20:50

Aydın'ın Söke ilçesinde, hırsızlık için girdiği evde yangın çıkaran şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen F.O. sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Yenikent Mahallesi’nde dün sabah bir evden televizyon çalan şüpheli, evi ateşe vererek kaçtı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde hasar oluştu. Bugün de aynı eve gelen şüpheli, evde bulduğu cep telefonu çalarak kaçtı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin daha önce de hırsızlıktan kaydı bulunan ve park halindeki araçların lastiklerini kestiği belirlenen F.O. olduğunu tespit etti.

Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen F.O. sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

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