-''HIRSIZLIK ÇETESİ'' ZANLILARI ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 21.01.2011 - Suç örgütü oluşturarak hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 15 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan ve aralarında 3 polis memuru ile 2 mübaşirin de bulunduğu 56 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliği öncülüğünde 4 aylık teknik ve fiziki çalışma sonucu 15 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda suç örgütü oluşturarak ''yankesicilik'' ve ''kaldırımcılık'' gibi yöntemlerle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4'ü çocuk 26'sı kadın toplam 51 kişinin yanı sıra dün de suç örgütü üyelerine yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla polis memurları Y.K, O.K. ve C.Ö. ile mübaşirler Ü.Y. ve A.Y. de gözaltına alındı. 5 ayrı aileye mensup olan ve 3 ayrı suç örgütü oluşturan şüphelilerin, özellikle alışveriş merkezleri, kuyumcu ve bayan kuaförlerinde faaliyet gösterdikleri anlaşıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve suç örgütleri üyelerine avukat masraflarını karşılayarak destek verdikleri belirlenen Hasan Hüseyin Y. ve Orhan Y. kardeşlerin, daha önce 2006 yılında gerçekleştirilen operasyonda da gözaltına alındığı ifade edildi. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen çalıntı ziynet eşyası, bir miktar para, 8 lüks otomobil, 4 adet silah, bunlara ait 30 adet fişek, kol saatleri ve dijital fotoğraf makineleri basın mensuplarına gösterildi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Ümraniye Adliyesine sevk edildi. Şubeden çıkartıldıkları sırada şüphelilerden biri, elindeki asa ile basın mensuplarına saldırdı. Başka bir şüpheli de elindeki su dolu plastik şişeyi, bir başkası da terliklerini basın mensuplarına fırlattı. Yaşları küçük olan şüphelilerin ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.