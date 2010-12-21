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HIRSIZLARIN YENİ TERCİHİ ET İSTANBUL (A.A)

21 Aralık 2010 14:44

-HIRSIZLARIN YENİ TERCİHİ ET İSTANBUL (A.A) - 21.12.2010 - Maltepe'de girdikleri evden 6 kilo et, 1 cep telefonu ile 1 altın künye çaldıkları iddia edilen 2 kişi ve onlara yardım ettiği belirtilen 1 kişi yakalandı.  Maltepe Zümrütevler'de 18 Aralıkta bir eve giren 2 kişinin, evden 6 kilo et, bir cep telefonu ve 1 altın künyeyi çaldıkları polise ihbar edildi.  İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Aydın K. (23) ve 17 yaşındaki K.S'yi, kiraladıkları araçla olay yerinden uzaklaşmak isterlerken, çaldıkları et, cep telefonu ve künye ile yakaladı. Şüphelilerin suç ortağı olduğu belirlenen ve araçları kiraladığı tespit edilen Ferhan D. (21) ise Pendik'teki evinde gözaltına alındı.  Şüphelilerden K.S. Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderilirken, diğerleri Kartal Adliyesi'ne sevk edildi.

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