Hırsızların 'sprey boya' yöntemine dikkat!

Isparta'da bankaya para yatırmaya giden kişinin üzerine sprey boya sıkıldı. Boyayı sıkan zanlı kaçarken, yardım etme bahanesiyle gelen diğer zanlı, içinde 9 bin 500 YTL olan çantayı alarak kaçtı.



Alınan bilgiye göre, bankaya para yatırmaya giden Raşit Altunay'ın (53) yanına yaklaşan bir kişi, Altunay'ın üzerine sprey boya sıktı.



Boyayı sıkan kişi kaçarken, yoldan geçen başka bir kişi yardım etme bahanesiyle Altunay'ın yanına yaklaştı. Üzerini temizlemek için çantasını, bulundukları Mescitli İşhanı'nın içindeki masaya bırakan Altunay'ın dalgınlığından faydalanan zanlı, çantayı alarak kaçtı.



Altunay, emniyet güçlerine başvurdu. Isparta'da benzin istasyonu işleten Raşit Altunay, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzerine sprey sıkan kişinin 30 yaşlarında olduğunu, diğer kişinin ise yüzünü hatırlamadığını söyledi.



Altunay, "Bir bankaya para yatırdıktan sonra başka bir bankaya para yatırmaya gidiyordum. Arkamda yürüyen bir kişi üzerime sprey boya sıktı. Bunun üzerine işhanına girerek üzerimi temizlemeye çalıştım. O sırada da yanıma biri geldi ve yardımcı olmaya çalıştı. İçinde 9 bin 500 YTL ile boş çek koçanlarımın bulunduğu çantayı masanın üzerine koymuşum. Bu kişi çantayı alarak kaçtı. Her şey bir anda oldu bitti. Neye uğradığımı anlayamadım" dedi.

Polis, zanlıların bulunması için çalışma başlattı.

