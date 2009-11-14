Hırsızların en sevdiği ressam

Daha önce Çığlık ve Madonna resmi çalınan Norveçli ünlü ressam Edvard Munch'un taş baskısı eseri 'Tarih' hırsızların eline geçti.



"Historien" (Tarih) adlı elle boyanmış taş baskısı eserin sahibi Pascal Nyborg, bir sanat firmasının başkent Oslo’nun merkezindeki dükkanından camlar kırılarak çalınan eserin, "milyonlarca kron değerinde" olduğunu söyledi.



2004’de hırsızlar Munch’un en önemli eseri olan "Çığlık" ile "Madonna" adlı tablosunu bir müzeye düzenledikleri baskınla çalmış, polis tabloları bir yıl sonra bulmuştu.