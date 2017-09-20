Hırsızların cesareti; aynı binaya yarım saat arayla iki kere girdiler

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA) Maltepe\'de ayakkabı hırsızlığı yapan 2 kişi, aynı binayı yarım saat arayla iki kez soydu. Hırsızların rahat hareketleri dikkat çekerken hırsızlık güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay Bağlarbaşı Mahallesi Cemalbey Caddesi\'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Aynı binada yarım saat arayla gerçekleşen ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde binaya gelen bir kişi, önce şifreli kapıyı açmaya çalışıyor. Şifre ile açmakta başarılı olamayancı kapıyı zorlayarak açıp içeri giriyor. İçeri giren kişi, asansöre binerek en üst kata çıktıktan sonra merdiveni kullanarak tüm katları dolaşıyor. 3 dakika binada kalan bu kişi, ayakkabı dolu çuvalla binadan ayrılıyor.

YARIM SAAT SONRA…

Olaydan yaklaşık yarım saat sonra binanın önündeki cadde de iki kişi daha güvenlik kameralarına yansıyor. Bu kişilerder biri sırtındaki çuvalla karşı sokağa doğru geçerken, diğer kişi apartmana doğru yöneliyor. Binanın önünde bir bina sakiniyle karşılaşan bu kişi ,bir arkadaşının oturduğunu söyleyerek kapıyı açmasını istiyor. Bina sakiniyle birlikte asansöre binen kişi, katları dolaşmaya başlıyor. Apartman boşluğunda bulunan dolapları kontrol eden kişi, bir süre apartmanda dolaşıyor. Dikkat çekmek istemeyen şüpheli bir yandan elindeki telefonla oynarken, zaman zaman apartman girişinde bulunan aynada saçını düzeltiyor.Şüpheli kişi daha sonra çaldığı ayakkabılarla birlikte binadan ayrılıyor.

(FOTOĞRAF)