Hırsızları Fenerbahçe forması yakalattı

T24 -

Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesinde 3, Osmangazi'de 1 evden hırsızlık yapılması üzerine polis soruşturma başlattı.Bir görgü tanığının, ''Zanlılar 34 plakalı bir araçla kaçtı, biri Fenerbahçe forması giymişti'' ifadesi üzerine araştırmayı derinleştiren polis, 34 plakalı bir otomobili durdurdu. Otomobilden inerek kaçmaya çalışan 3 kişiyi yakalayan polis, otomobilde bir Fenerbahçe forması ile 5 bin lira ve ziynet eşyası buldu.Zanlılar Yalçın K. (24), Selçuk C. (24) ve İdris Ş'nin hırsızlık yapmak amacıyla İstanbul'dan günübirlik Bursa'ya geldiği öğrenildi.Lüks evlerden hırsızlık yapan zanlıların 4 olayda yaklaşık 15 bin liralık ziynet eşyası ve para çaldığı bildirilirken zanlılar adliyeye sevk edildi.