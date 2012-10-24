Hırsızları 'dolaptaki kız' yakalattı

ABD’de hırsızlar soydukları evdeki dolaplardan birini açtıklarında evin 14 yaşındaki kızıyla karşılaştı. Korkudan oraya gizlenen kızdan korkan üç hırsız çaldıkları elektronik eşyalarla kayıplara karışırken telaştan cep telefonlarını kapatmayı unuttu. Genç adamların yakalanması çok uzun sürmedi.

ABD’nin Teksas eyaletinde bir eve giren üç kişi buldukları bütün elektronik eşyalarla kaçmak üzereyken evin kızının saklandığı dolaptan kendilerini izlediğini fark etti.

Telaşa kapılan üçlü çaldıkları cep telefonunu kapatmayınca takip sistemiyle kolayca yakalandı.

Oziel Valazquez (18), Adolfo Villeda (18) ve Manuel Murillo (17) Richland Hills bölgesindeki evde dolapta saklanan genç kızı görür görmez olay yerinden uzaklaştı.

İnternet gazetesi Huffington Post’un haberine göre adı açıklanmayan genç kız hırsızlar evden ayrılır ayrılmaz 911’i aradı.

Polis bir uygulama yardımıyla hırsızların çaldığı iPhone üzerinden suçluların yerini tespit etti.

Hırsızların göz altına alındığı bildirildi.