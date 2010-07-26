Hırsızlar, ‘Seni seviyorum’ notu bıraktı

T24- Ardahan’ın Göle İlçesi'nde son üç günde 7 işyeri soyuldu. Hırsızlar, aralarında Belediye Başkanı AK Parti'li Sabri Muratoğlu’nun oğlu Burak Muratoğlu’na ait elektronik mağazanın da bulunduğu 7 işyerinden bazılarına ‘Seni seviyorum’ yazılı not bıraktı. Şehit ve Gaziler Derneği’ne de giren hırsızlar burada çalacak bir şey bulamayınca, içerideki malzemelere zarar verdi.

Oltu Caddesi üzerinde hırsızlık olaylarının yaşandığı gece Mobese kameralarının da çalışmadığı ortaya çıktı. Hırsızların ellerini kollarını sallayarak işyerlerini soyduğunu ve içerdeki çelik kasaları götürdüğünü söyleyen Belediye Başkanı Sabri Muratoğlu’nun oğlu Burak Muratoğlu, “Üç günde 7 ayrı işyeri soyuluyor. Soyulan işyerlerinin yedisi de ana caddede bulunuyor. Emniyet lojmanları ile jandarma arasındaki işyerinden çelik kasa götürülüyor. Ama tek görgü tanığı yok. Bir ilçe bu kadar mı güvenlik tedbirlerinden yoksun olur? Hırsızlar bizimle alay edercesine bir de ‘Seni seviyorum’ diye not yazmışlar. Ama biz onları sevmiyoruz. Çünkü bu krizde bize büyük darbe vurdular. Her işyerinden en az 5 bin lira civarında para ve eşya götürmüşler. Çaldıkları çelik kasaları da boşaltarak Karınca Düzüne bırakmışlar” diye konuştu.

Çay bahçesi içerisindeki Şehitler ve Gaziler Derneği’nin kapısını kırarak içeri giren hırsızlar, burada çalacak bir şey bulamayınca içerideki malzemeleri kırarak zarar verdi. Girdikleri işyerinden para ve cep telefonu götüren hırsızların yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

