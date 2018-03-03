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Hırsızlar, polis telsiziyle yakalandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, bir işyerinden çelik kasayı çalan 3 kişi, polis tarafından yakalandı

03 Mart 2018 18:24

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, bir işyerinden çelik kasayı çalan 3 kişi, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin, telsizden polis frekansını dinleyip, hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, geçen 23 Şubat\'ta, İncilipınar Caddesi\'nde bir işyerinden çelik kasa hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, olaya karışan 3 kişinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin, Antalya\'da da hırsızlık olaylarına karıştıkları saptandı. Şüphelilerin yakalamak için Antalya ve Denizli\'de polis, geçen perşembe günü ortak operasyon düzenledi. 3 şüpheli Ankara karayolunda yakaladı. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada; 2 polis telsizi, biber gazı, dürbün, kilit kesme makası ele geçirildi.
Hırsızlık şüphelilerinin, yakalanmamak için telsizle polis frekansını dinledikleri ortaya çıktı. Üzerinden sahte kimlik çıkan şüphelilerden birinin cezaevi firarisi olduğu ve 16 dosyadan 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
3 şüpheli, Denizli\'deki işlemlerinin ardından diğer suçları kapsamında, ek gözaltı kararıyla Antalya\'ya gönderildi.

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