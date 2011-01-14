-HIRSIZLAR DEVLET BAŞKANININ HARCIRAHINI ÇALDI BUENOS AİRES (A.A) - 14.01.2011 - Arjantin'de hırsızlar, Devlet Başkanı Cristina Fernandez'in aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Ortadoğu ziyaretinde kullanacağı harcırahı çaldı. Polisin verdiği bilgiye göre, bir görevli harcırah parasını hazineden bavulla götürürken, evinin yakınında yolunu kesen silahlı 3 kişi tarafından soyuldu. Yetkililer çalınan paranın miktarını açıklamazken, basında çıkan haberlerde görevlinin 68 bin dolar ve 17 bin avro taşıdığı yazıldı. Yetkililer paranın devlet başkanlığı uçağındakilerin harcamaları için ayrıldığını söylediler. Polisin, görevlinin parayı neden seyahat öncesinde çektiği ve evine götürdüğünü araştırdığı belirtildi. Devlet Başkanı Fernandez pazar günü başlayacağı gezide Türkiye, Katar ve Kuveyt'i ziyaret edecek.