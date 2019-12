Hırsızlar da Facebook' u takip ediyor

Tatil planlarını facebook gibi sitelerde duyurularak hırsızlığa imkan verildiğini düşünen sigorta şirketleri primlerini artıracak İngiltere’nin lider sigorta şirketlerinden Legal&General’in uzmanları, ebeveynleri “çocuklarının Facebook ve Twitter sitelerine üye olmaları halinde sigorta primlerinde yükselme olabileceği” konusunda uyardı.



Hırsızların bu tür sitelerde araştırma yaparak potansiyel hedeflerini seçtikleri ve bu sitelerde ulaştıkları bilgilerle kendilerine avantaj sağladıkları belirtiliyor. Hırsızlar oturdukları yerden kurbanlarının evlerinin fotoğraflarına, ev adreslerine ve tatile ne zaman çıkacakları bilgisine kolaylıkla ulaşabiliyor.



Tatil planları internette



“Dijital Suçlu” raporunun 2 bin sosyal ağ kullanıcısı arasında yaptığı ankette her 10 kişiden 4’ünün tatil planlarını bu sitelerde paylaştığı ortaya çıktı. Bu konuda en yüksek oransa gençlerde mevcut.



Ev adresini veren de var



16-24 yaş aralığındaki her 3 gençten 2’si tatil planlarını internette paylaşmaktan çekinmiyor. Her 7 kişiden 1’i ise ev adreslerini yabancılar tarafından görülebilecek şekilde bu sitelerde yayımlıyor.

Bu veriler ışığında İngiltere’de sigorta şirketleri artık müşterilerinin aile bireylerinin bu tür sosyal ağlara üye olup olmadığını sorgulamaya başlarken, hükümetler ve şirketler tarafından yapılan insan hakları ihlallerini gözlemleyen bir kurum olan Privacy International’dan yapılan açıklamada ise “bunun müşterilerden daha fazla para koparmak için yapılan bir kepazelik” olduğu söylendi.