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Dünya

Hırsızlar cezaevini soydu!

Adalet Bakanlığı sözcüsü hırsızların mahkûmların hafta sonu geçici izinleri sırasında cezaevine girdiğini açıkladı.

21 Nisan 2010 03:00

T24 - Hollanda'da hırsızlar, cezaevini soydu. Adalet Bakanlığı sözcüsü mahkûmların hafta sonu geçici izinleri sırasında hırsızların cezaevine girdiğini ve televizyonlarını çaldıklarını açıkladı.


Adalet Bakanlığı sözcüsü, hırsızların, cezaevindeki mahkûmların hafta sonu için geçici izinli olarak çıktıkları sırada cezaevine girerek televizyonları çaldıklarını belirtti.


Başkent Amsterdam'ın 42 kilometre kuzeydoğusundaki Hoorn kasabasındaki cezaevinde, hapis cezalarının büyük kısmını çeken mahkûmların kaldığı kaydedildi.

 
 

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