-HIRSIZLAR BUNU DA YAPTI MALATYA (A.A) - 07.05.2011 - Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı Eymir köyündeki bir eve giren hırsız ya da hırsızlar, 1994 yılında şehit olan astsubay Birol Akın'ın babası Hasan Akın'a verilen şehit madalyasını çaldı. İstanbul'da yaşayan Hasan Akın (66), Arguvan'ın Eymir Köyündeki yazlık evinde, 1994 yılında Van Erciş'te şehit olan oğlu Astsubay Birol Akın'ın şehitlik madalyasının çalındığını duyunca yıkıldı. Köydeki akrabalarının haber vermesi üzerine olaydan bilgi sahibi olduğunu belirten baba Akın, evin camını kıran kişi yada kişilerin içeri girerek, sadece şehit madalyasını aldıklarını söyledi. Durumu ilçe jandarma komutanlığına bildirerek şikayetçi olan Akın, şehit oğlundan kalan en büyük manevi mirası kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını gözyaşları içinde anlattı. Akın, şöyle dedi: ''Oğlum 23 Haziran 1994 yılında şehit oldu. Onun acısına dayanamayan eşi de 2 gün sonra intihar etti. İkisini de köydeki aile mezarlığımıza yan yanda defnettik. Madalyayı da köydeki evimizde muhafaza ediyorduk. Bu ev bizim yazlık evimiz. Yazın gidip orada kalırız. İstanbul'da dönerken de elektriğini keseriz. Hırsız gece el feneri ile girmiş ve sade madalyayı alıp kaçmış. Oğlumdan kalan en değerli mirası şehitlik madalyası idi. Onun bulunmasını çok istiyorum. Yetkililerden bu konuda destek istiyorum.'' Şehit olduktan sonra köydeki okula ismi verilen Birol Akın'ın madalyasının bulunması için jandarma çalışma başlattı.