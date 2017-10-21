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Hırsızın pişkinliği; 'Bir dahakine daha çok para isterim' diye not bıraktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir süre çalıştığı tatlıcıdan 250 lira çalan eski çırak 17 yaşındaki F

21 Ekim 2017 12:41

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da bir süre çalıştığı tatlıcıdan 250 lira çalan eski çırak 17 yaşındaki F.S., hırsızlık yaptıktan sonra, \'Bir dahakine daha çok para isterim\' diye not bıraktı.
Olay, merkez Seyhan İlçesi Kocavezir Mahallesi\'nde bulunan bir tatlıcı da meydana geldi. F.S., bir süre tatlıcıda çalıştıktan sonra işten çıkarıldı. 16 Ekim\'de sabaha karşı tırmanarak tatlıcı dükkanına giren F.S. önce rafta bulunan tatlılardan yedi. Daha sonra dolaptan aldığı gazlı içeceği içen F.S. bozuk para çekmecesindeki 250 lira demir parayı cebine doldurduktan sonra, tatlı kutularından bir tanesinin içine, \"Bir dahakine daha çok para isterim\" diye not yazdıktan sonra tezgaha bırakarak kaçtı.
Sabah iş gelen Mahmut Baylas, notu görünce polisi aradı. Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, işyerindeki güvenlik kameralarını inceleyince şüphelinin kimliğini belirledi. Aynı gün yakalanan F.S.\'nin üzerinde işyerinden çaldığı öne sürülen 123 lira bulundu. Yaşı 18\'den küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne teslim edilen F.S. ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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