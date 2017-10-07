Hırsızı, koltuktaki ayakkabı izi yakalattı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, camlarını kırdığı 2 işyerinden hırsızlık yaptığı belirlenip gözaltına alınan ancak suçlamaları reddeden İbrahim K., koltuktaki ayakkabı izinden tespit edilip tutuklandı.

Hacı Ali Öztürk Mahallesi\'ndeki Uğur Pasaj\'ında 6 gün önce gece saatlerinde Suriye vatandaşı Abu Mustafa\'nın bakkalına camı kırıp, 150 lira ile yan tarafta bulunan Ali Göğebakan\'a ait fotoğrafçıya girip 4 bin 200 lira değerindeki fotoğraf makinesi çalan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı. Fotoğraf makinesinin Hatay\'ın Hassa İlçesi\'ne bağlı Yolçatı Mahallesi\'nde 1500 liraya satıldığını belirleyen polis, İbrahim K.\'nın kimliğini belirleyip gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusunda suçunu kabul etmeyerek fotoğraf makinesini bulduğunu iddia eden İbrahim K.\'nın fotoğrafçıdaki koltukta kalan ayakkabı iziyle karşılaştırma yapıldı. Bunun üzerine suçunu itiraf eden İbrahim K., Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fotoğraf makinesi teslim edilen Ali Göğebakan, \"Makinede düğün resimleri vardı. Hepsi silinmiş, tüm bunlara rağmen polislere kısa zamanda hırsızı bularak adalete teslim ettikleri için teşekkür ediyorum\" dedi.



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