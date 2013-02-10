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Yaşam

Hırsız yanlışlıkla arkadaşının evine girdi

Adana'da bir hırsız, soyduğu evin sahibinin arkadaşı olduğunu yakalandığında öğrenince "Allah beni kahretsin" dedi

10 Şubat 2013 15:28

Adana'da girdiği evden 2 cep telefonu ve dizüstü bilgisayar çalan hırsızlık zanlısı yakalandı. Zanlı, karakolda girdiği evin arkadaşının evi olduğunu öğrenince "Hırsızlık yaptığım için ilk kez pişman oldum. Allah beni kahretsin" diye ifade verdi.
 
Şehit Duran Mahallesi'nde bir eve giren kişi, evden 2 cep telefonu ve dizüstü bilgisayar çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan ekipler, merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurarak şüphelinin üzerinde inceleme yaptı.

Yapılan aramada üzerinden 2 cep telefonu ve bilgisayar çıkan şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, şüphelinin üzerinde çıkan 2 cep telefonu ve bilgisayarın bir gece önce Şehit Duran Mahallesi'ndeki bir evden çalınan eşyalar olduğunu belirlerken, adının 23 yaşındaki Feridun K. olduğu öğrenilen zanlının yaklaşık 10 gün önce Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında cezaevinden tahliye olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlının çaldığı eşyalar, ev sahibi Nermin C'ye teslim edilirken şüpheli Feridun K, ev sahibi ile karşılaştı.

Hırsızlık için girdiği evin çocukluk ve cezaevi arkadaşının annesine ait olduğunu öğrenen Feridun K, "Orası benim hem çocukluk, hem de cezaevi arkadaşım olan Ramazan ile Fatih'in annesinin eviymiş. Bilseydim hiç girmezdim. Hırsızlık yaptığım için ilk kez pişman oldum. Allah beni kahretsin" diye ifade verdi.

Feridun K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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