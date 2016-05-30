'Hırsız var' pankartı açan müvekkillerine işkence yapıldığını belirten iki avukata Cumhurbaşkanı'na hakaret davası!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı sırasında yapılan bir mitingde, müvekillerinin 'Hırsız Var' yazılı pankart açtığı için korumalar tarafından dövüldüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulunan iki avukat hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan dava açıldı.

Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde 3 Mart 2013'de Osmaniye'de düzenlediği seçim mitingi sırasında İbrahim Alıcı isimli bir vatandaş "Hırsız var" yazılı bir pankart açtı. Başbakanlığın koruma polisleri tarafından dövülerek gözaltına alınan Alıcı kapalı bir minibüse bindirildi. İbrahim Alıcı’nın işkence ve kötü muamele gördüğü iddiaları üzerine avukatları Sevil Aracı Bek ve Tugay Bek’in yapmış oldukları şikayet neticesinde Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi. Oysa dosyada Alıcı'nın, kötü muamele sonrası vücudunun pek çok yerinden yaralandığı, psikolojik olarak derin bir travma yaşadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nda görevli doktorlar tarafından düzenlenen raporlar yer alıyordu. Avukatlar bu kararın kaldırılması talebi ile Osmaniye Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazda bulundu. Osmaniye Sulh Ceza Hakimliği’nin itirazın reddine karar vermesi üzerine ise Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunuldu.

Hakimden suç duyurusu

Avukat Tugay Bek ve Sevil Aracı Bek'in takipsizlik kararının kaldırılmasına ilişkin itiraz dilekçesinde AKP hükümeti döneminde işkence ve kötü muamelenin sokağa taştığını belirterek "Toplumsal olaylarda polisler eylem ve ifade hürriyetini kullanan vatandaşlara orantısız bir şekilde müdahalede bulunup ölüm ve kalıcı sakatlanmalara neden olmaktadır. Bunları yapan polisler cezasız kalmakta, hatta 'Destan yazdılar' diyen Başbakanın takdirini kazanmaktadır" denildi.

Dilekçeye "hakaret" davası

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre, Osmaniye’de yaşananların işkenceye sıfır tolerans söylemini kullanan Başbakan'ın korumalarının sokakta işkence yaptığını gösterdiği savunulan dilekçede "İbrahim Alıcı'ya yönelik işkencenin Başbakan'ın izni ve göz yumması olmadan gerçekleşmesi mümkün değildir. Tayyip Erdoğan'ın merkezinde olduğu yolsuzluk ve rüşvet sıkandalları her geçen gün daha fazla ortaya saçıldıkça farklı düşünceler ve eleştiriye olan tahammülde azalmaktadır. İbrahim Alıcı'ya yönelik işkence ve kötü muamele AKP Hükümetinin ülke genelinde uygulamaya çalıştığı baskı ve sindirme politikalarının bir uzantısıdır" denildi.

Savunma dilekçesinin verildiği Osmaniye Sulh Ceza Hakimliği iki avukat hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı, iki avukat hakkında dilekçelerinde kullandığı bu ifadeler nedeniyle dava açtı. İddianamede avukatların Sulh Ceza Hakimliğine hitaben yazdıkları dilekçede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "eleştiri sınırlarını aşan ve hakarete varan cümleler sarf ettikleri" ve bu ifadelerin "savunma hakkı kapsamında değerlendirilemeyeceği" ileri sürüldü. Avukatlar hakkında açılan dava 2 Haziran Perşembe günü Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.