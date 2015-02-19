ÖDP Manisa İl Başkanı cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı

ÖDP Manisa İl Başkanı Fadıl Gezen, Akhisar İlçe Adliye'sinin önünde Birleşik Haziran Hareketi adına yaptığı açıklamada ve elinde tuttuğu dövizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Akhisar ilçesinde 14 Şubat tarihinde Birleşik Haziran Hareketi'nin yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hareket ettiği gerekçesiyle Şafak Kurt'un tutuklanmasını protesto etmek için dün öğle saatlerinde Akhisar Birleşik Haziran Hareketi ilçedeki adliyenin önünde basın açıklaması yaptı.



Birleşik Haziran Hareketi adına açıklamayı yapan ÖDP Manisa İl Başkanı Fadıl Gezen, Şafak Kurt'un tutuklanmasında haksızlık yapıldığını ileri sürerek, "Erdoğan, milyonlarca liralık serveti nasıl ettiğinin izahı olmayan, çocuklarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde 'Sıfırlama' talimatları verdiği bu servetin kaynaklarına ilişkin tüm soruşturmaların engellenmiş bir kişidir. Ali İsmail Korkmaz'ı tekmeleyerek öldüren polisin talimatı günün başbakanından aldığı yolundaki açık savunması ortadadır. Öldürme talimatı veren bir Başbakan için söylenebilecek söz de bellidir. 'Hırsız, katil Erdoğan' sözü bu açıdan bir hakaret olarak görülemez" diye açıklamada bulundu. Gezen daha sonra elindeki "H.Z.K.L" yazılı dövizle birlikte diğer Birleşik Haziran Hareketi üyeleriyle birlikte oturma eylemi yaptı.

17 Şubat tarihinde Akhisar'da düzenlenen eylemde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle ÖDP İl Başkanı Fadıl Gezen akşam saatlerinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şehzadeler İlçesi Şehit Öztürk Karakolu'nda gözaltında tutulan Gezen'in yarın sabah adliyeye sevk edileceği belirtildi.