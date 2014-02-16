Hırsız kameralara yakalandı, 'görüntüler montaj' dedi

6 işyerinin de güvenlik kameralarına yakalanan zanlı, adliyeye sevk edildiği sırada suçsuz olduğunu iddia ederek, görüntülerin ‘montaj’ olduğunu ileri sürdü.

Edinilen bilgiye göre, Hasan E. (23) sabaha karşı pencere ve kapı demirlerini kaynaklarından kırarak 6 işyerine girdi ve elektronik eşyaları alarak kaçtı. Son işinde merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde bir eve giren Hasan E., komşular tarafından fark edildi. İhbar üzerine kısa sürede eve gelen polis ekipleri, zanlıyı kaçmaya çalışırken yakaladı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hasan E.’nin yanında bulunan çuval içinde de 4 laptop bilgisayar ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen zanlı, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılmak üzere adli tıpa götürüldü. Burada gazetecilere suçsuz olduğunu söyleyen şüpheli, 6 güvenlik kamerası olduğunun hatırlatılması üzerine ‘onlar montaj’ dedi. Hasan E., tutuklanarak cezaevine götürüldü.