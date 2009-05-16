Hırsız, kaçmak için 3. kattan atladı

Antalya'da bir apartman dairesine hırsızlık için girdiği öne sürülen kişi, apartmanın üçüncü katından atlayınca ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Meydankavağı Mahallesi 1560. Sokak Kardelen Sitesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katına giren C.G. (46), evin sahibi M.A'nın fark etmesi üzerine paniğe kapılarak balkondan atladı.



Bahçeye düşen zanlı, kafasını yere çarparak ağır yaralandı.



M.A'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans geldi.



Polisler, olay yerinde evin sahibi M.A'ya ait cep telefonu, 200 TL ve kredi kartlarını buldu.



C.G, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Zanlının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

