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Dünya

Hırsız girdiği evde mahsur kaldı

Bir bakanın evine giren hırsız 2 gün boyunca evden çıkamayınca arkadaşları çareyi kapıdaki güvenlik görevlisini kaçırmakta buldu

08 Temmuz 2013 07:59

Yemen'de bir bakanın evine giren hırsız, kapıdaki güvenlik nedeniyle 2 gün çıkamayınca, yardım istediği arkadaşları görevliyi kaçırdı.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yemen Yüksek Eğitim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Hişam Şerif'in evinde koruma görevlisi olan Muhammed el-Azzi'nin kaçırılması olayını soruşturan yetkililer, şaşırtıcı bir sonuca ulaştı. Azzi'nin, Bakan'ın evine giren hırsızın çıkmasını sağlamak için, zanlının arkadaşları tarafından kaçırıldığı belirlendi.
Bu arada hırsızın da kapıdaki koruma görevlisinin evde bulunması nedeniyle 2 geceyi, Bakan Şerif'in evinde "geçirmek zorunda" kaldığı öğrenildi.
Koruma görevlisini kurtaran Yemen güvenlik güçlerinin, 2 gece Bakan'ın evinde kalan hırsızı da çaldığı parayla yakaladığı kaydedildi.

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