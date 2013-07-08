Hırsız girdiği evde mahsur kaldı

Yemen'de bir bakanın evine giren hırsız, kapıdaki güvenlik nedeniyle 2 gün çıkamayınca, yardım istediği arkadaşları görevliyi kaçırdı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yemen Yüksek Eğitim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Hişam Şerif'in evinde koruma görevlisi olan Muhammed el-Azzi'nin kaçırılması olayını soruşturan yetkililer, şaşırtıcı bir sonuca ulaştı. Azzi'nin, Bakan'ın evine giren hırsızın çıkmasını sağlamak için, zanlının arkadaşları tarafından kaçırıldığı belirlendi.

Bu arada hırsızın da kapıdaki koruma görevlisinin evde bulunması nedeniyle 2 geceyi, Bakan Şerif'in evinde "geçirmek zorunda" kaldığı öğrenildi.

Koruma görevlisini kurtaran Yemen güvenlik güçlerinin, 2 gece Bakan'ın evinde kalan hırsızı da çaldığı parayla yakaladığı kaydedildi.