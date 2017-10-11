T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hırsız, girdiği camiye zarar verdi

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde, tarihi Fatih Camii'ne camı kırarak, giren hırsız, içeride de oda kapısıyla malzeme dolabını kırdıktan sonra kaçtı

11 Ekim 2017 14:42

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde, tarihi Fatih Camii\'ne camı kırarak, giren hırsız, içeride de oda kapısıyla malzeme dolabını kırdıktan sonra kaçtı.
Olay, Çorlu\'nun Silahtarağa Mahallesi\'ndeki Fatih Caddesi üzerinde bulunan Fatih Camii\'nde meydana geldi. Sabah namazını kılmak için camiye gelen Latif Kökay, caminin camının kırık olduğunu görünce, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, caminin pencere camıyla malzeme dolabının kapısının kırıldığını ve dolaba da zarar verildiğini belirledi. Yapılan incelemede, camiden herhangi bir şey çalınmadığı tespit edildi. Polis, parmak izi incelemesi yaparak, hırsız ya da hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUNÇORLU Tekirdağ DHAFatih CamiiOlaySilahtarağa Mahallesi Fatih CaddesiSabahLatif KökayYapılanPolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24