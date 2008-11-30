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Yaşam

Hırsız 34 yıllık eş çıktı!

Sakarya'da evde uyurken cebinde 5 bin YTL bulunan pantolonu çalınınca polise başvuran adamı, 34 yıllık eşinin soyduğu ortaya çıktı.

30 Kasım 2008 02:00

Sakarya'da evde uyurken cebinde 5 bin YTL bulunan pantolonu çalınınca polise başvuran Niyazi Durmuş'u, ‘harçlık vermediği için’ 34 yıllık eşi Hatun Durmuş’un soyduğu ortaya çıktı.

Ferizli ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde oturan 65 yaşındaki Niyazi Durmuş, polise başvurarak evine giren kişi ya da kişilerin cebinde 5 bin YTL bulunan pantolonunu alarak kaçtıkları iddiasıyla şikâyetçi oldu.
Poliste ifade veren Durmuş, evde yattığı sırada elektriklerin kesildiğini, bu sırada eve giren kişi ya da kişilerin pantolonunu alıp kaçtıklarını, karanlık olması nedeniyle kaç kişi olduklarını görmediğini söyledi.

Araştırma yapan polis, Niyazi Durmuş'un eşi Hatun Durmuş'un ifadesine de başvurdu. Çelişkili ifadeler veren Hatun Durmuş, daha sonra suçunu itiraf etti.
Hatun Durmuş, “Eşim bana hiç para vermiyordu. Ben de evden ‘çarşıya çıkıyorum’ diye ayrıldım. Sonra geri döndüm. Eşim uyuyordu. Şalteri indirip elektrikleri kestim. Ev karanlık oldu. Cebinde 5 bin YTL bulunan pantolonunu alıp kaçtım. Ancak eşimin polise başvuracağını sanmıyordum” dedi.

Harçlık vermediği için 34 yıllık eşini soyan Hatun Durmuş, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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