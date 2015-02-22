Hıristiyan din adamı AKP’den aday adayı oldu

Bodrum'daki uluslararası Lütuf Kilisesi'nde görevli din adamı Engin Duran, AKP'ye Muğla milletvekili aday adaylığı için başvurdu. Duran, Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye arasında din konusundaki yanlış anlamaları ortadan kaldırmak ve inanç turizmi açısından da bir köprü oluşturmak istediğini belirtti.

2002 Yılında İzmir Çeşme Lütuf Kilisesi Pastörü iken, aldığı tehditler nedeniyle 3 çocuğu ve eşi ile birlikte Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ne yerleşen Engin Duran, AKP Muğla İl Başkanlığı'na geçen cuma günü dosyasını verip, milletvekili aday adayı oldu.

Yaşar Anter ve Nilüfer Kandırmış DHA’da yer alan haberine göre, Duran, aday adayı olmasının ardından Selçuk'taki İncil Okulu'nda eğitim alırken tanıştığı ve 1992 yılında Hıristiyanlığı seçen eşi Nurcan ve çocukları Elçin (12), Barış (8) ve Ezgi Duran (7) ile birlikte açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun seçim öncesinde gayrimüslimlerin de aday olabileceklerini açıklamaları üzerine AKP'den milletvekili aday adayı olmak için başvurduğunu belirten Duran, "Başvurum kabul edildi. Resmi olarak aday adayıyım. Eşim benden iki yıl önce Hristiyanlığı seçmişti. 22 yaşında Ülkü Ocakları üyesiydim. 1994 yılında din değiştirip, Hristiyan ve din adamı olduktan sonra CHP'ye geçtim. Ancak, şimdi CHP'den istifa edip, Türkiye'de farklı dinlere mensup insanların en çok özgür ve demokratik bir ortama kavuştuğu AK Parti dönemindeki gelişmeler nedeniyle bu partiden aday adayı olmaya karar verdim. Çünkü Türkiye'de ilk kez farklı dinlere mensup görevliler ve farklı dinlere sahip vatandaşlar AK Parti döneminde bu kadar özgür ve rahat hareket edebilme olanağı buldu. Bodrum'da da ibadetimizi çok rahat biçimde yapıyoruz. Çocuklarıma da hem Hıristiyanlığı, hem Müslümanlığı öğretiyorum” dedi.

Milletvekili olması halinde Avrupa Birliği (AB) tarafından din açısından yanlış ve kötü yönlendirilen, yanlış algılamalara neden olan Müslümanlık ile AB ülkelerindeki dinler arasında köprü vazifesi görmeyi düşündüğünü belirten Duran, "Şu an Bodrum ve Didim'de yaşayan birçok Avrupa ülkesi vatandaşı, yapılan açıklamalardan ötürü evlerini satıp ülkelerine dönmek istiyor. Mümkün olduğunca bunları önlemeye çalışıyorum. AK Parti İl Teşkilatı'na yaptığım müracaat sırasında Hıristiyan pastörü olduğumu söyledim ve çok iyi, anlayışla karşılandım. AK Parti'nin farklı bir yüzü, dinler arası diyaloğu sağlayan bir elçi olmak istiyorum. Çünkü birçok yabancıya Türkiye'de Selçuk, Efes gibi yerler başta olmak üzere ibadetlerini rahatlıkla yapabileceği doğru biçimde anlatılmalı” şeklinde konuştu.