Hira bebek davasında sanık kuzen beraatini istedi

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de, geçen 22 Mart\'ta 12\'nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren 3.5 yaşındaki Hira Dağ\'ı attığı iddiasıyla tutuklanan 27 yaşındaki Türkan İlhan\'ın yargılanmasına devam edildi.

Olay, merkez Mezitli İlçesi\'nde geçen 22 Mart\'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Annesi 27 yaşındaki Devran Dağ tarafından televizyon izlemesi için salona bırakılan minik Hira\'yı, evde bulunan annesinin kuzeni Türkan İlhan kucağına aldı. Hira, iddiaya göre İlhan\'ın kucağındayken 12\'nci kattaki dairenin salonundaki \'Fransız balkon\' olarak bilinen 1 adımlık mesafe kadar dışarıya çıkması olan, önü korkuluklu bölümden düştü. İlhan, olayın şoku ile kimseye bir şey söylemeden salondan diğer odaya geçerken, bahçede bulunanlar evdekilere minik kızın düştüğünü haber verdi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi\'ne kaldırılan minik Hira, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı, Türkan İlhan tutuklandı.

\'Kasten öldürme\' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan 2 çocuk annesi Türkan İlhan, bugün Mersin 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde duruşmaya tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile bağlandı. Hira\'nın annesi Devran ve babası Emrah Dağ\'ın da hazır bulunduğu duruşmada eski ifadelerini tekrarlayan İlhan\'ın Hira\'yı kendi kızı gibi sevdiğini söyleyerek beraatini istedi. Sanık avukatı ise, savcının olay yerinde 12\'nci kattan su şişesi atarak yaptığı keşfe itiraz ederek, su şişesi ile canlının düşmesinin farklı olduğunu, kaydederek bilirkişi incelemesi yapılmasını istedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI