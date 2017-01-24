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Yaşam

'Hipster' Kürt gençleri Irak'ta toplumsal değişim peşinde

Gençler, başlattıkları moda hareketinin sosyal bir değişimi de beraberinde getirmesini umuyorlar

24 Ocak 2017 11:31

Irak söz konusu olduğunda birçoklarının aklına ilk olarak mevcut çatışmalar ve büyük toplumsal problemler geliyor ama bir grup modaya düşkün Kürt genç, ülke hakkındaki bu kötümser imajı değiştirebilir.

Bu gençler, başlattıkları moda hareketinin sosyal bir değişimi de beraberinde getirmesini umuyorlar.

Grup kendilerine, Kürt bölgesel yönetiminin başkenti olan Erbil'de kurulmuş olmalarından yola çıkarak, "Bay Erbil" adını vermiş.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü ile savaşın ön cephesi konumunda bulunan Erbil'de bir araya gelerek başlattıkları "akım" ise son bir yıl içinde özellikle sosyal medyada kendisine büyük bir takipçi bulmuş durumda.

"Centilmen buluşmaları" adı altında bir araya gelen grubun paylaştığı fotoğraflar birçoklarına batıdaki "hipster" akımını hatırlatıyor.

Dar kalıp takım elbise ve hipster akımının vazgeçilmezi olan özenle uzatılmış sakal "Irak'ın ilk centilmen moda kulübünün" 30 üyesinin de kimliğinin bir parçası.

Her ne kadar bu akım batı kökenli olsa da "Bay Erbil" grubu, modernite ile bölge kültürünü birleştirdiklerini söylüyor.

Tarzlarını oluştururken, bölge kültüründe "Efendi" olarak anılan ve şehirde en iyi kıyafetleri ile gezen "toprak sahibi" sınıfından da esinlendiklerini söylüyorlar.

Bay Erbil"in tüm amacı bir moda akımını bölgede duyurmak değil.

Grup, "kendileri gibi daha iyi bir hayat arayışındaki Kürt gençlerinin olduğunu, bulundukları coğrafya dışındaki dünyaya gösterme" amacı da taşıyor.

"Bay Erbil" kadın hakları konusunda bölgede hakim olan geleneksel tavrı da değiştirmeyi amaçladığını açıklıyor.

Grup, her Perşembe yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, kadınların toplumda daha aktif olmasına örnek gösterdikleri bir kadın kahramanı öne çıkarıyor.

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