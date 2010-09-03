-''HİPOKRAT YEMİNİ''Nİ UNUTAN ALMAN DOKTOR BERLİN (A.A) - 03.09.2010 - Almanya'nın Hessen eyaletinin Waechtersbach kentindeki bir doktor, başörtülü kadınları, Almanca bilmeyenleri ve çocuk sayısı 5'ten fazla olan aileleri muayenehanesine almıyor. ''Gelnhaeuser Neuen Zeitung'' adlı yerel bir gazetede yer alan haberi Alman Haber Ajansı'na (DPA) doğrulayan doktor, yıllardan beri Müslüman hastaların muayenesinde sorunlar çektiğini öne sürerek, şimdi kendisine göre bazı kurallar koyduğunu ve bunu muayenehanesinde uyguladığını belirtti. Kapalı olan kadınların muayenesinin zor olduğunu savunan doktor, 17 yıldır doktorluk yaptığını ve çok sayıda Türk hastasının olduğunu belirterek, kapalı ve Almanca konuşmayan hastaların muayenesinin mümkün olmadığını söyledi. Koyduğu kurallarla muayene akışını sağlamak istediğini savunan doktor, Türklere ve başörtüsü taşıyanlara karşı bir tepkisinin olmadığını belirtti. Söz konusu doktorun ''Muayenehanede Müslüman kadın ve kızlarda sıkı başörtüsü yasağı var'', ''5 çocuktan fazla Müslüman aileler muayene edilmezler'' ve ''Almanca temel bilgisi şarttır'' şeklinde kurallar astığı kaydedildi. Kentte bulunan Türk-İslam Kültür Derneği Başkanı Şeref Değirmenci, doktor ile konuştuğunu ve kendisine, bu kurallardan vazgeçeceğini belirttiğini söyledi. Doktor ise, kuralların muayenehanesinde halen asılı durduğunu, kuralları Müslümanların kabul edebileceği bir şekle getireceğini ifade etti.