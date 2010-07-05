Hipnozla İngilizce öğrenmek mümkün mü?

T24- İngilizce'nin hipnoz yöntemiyle, yabancı ülkede kişiyi zor durumda bırakmayacak derecede 10-15 günde öğretilebildiği belirtildi.



Selçuk Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yalçın Kaya, Selçuk Üniversitesinde "Hipnoz ve Motivasyon" isimli yüksek lisans dersi verdiğini söyledi.



Bilinç altına saniyede 10 üzeri 9 bitlik uyaran girdiğini belirten Kaya, bilinç altına etki yapan uyaranların büyük çoğunluğunun hipnozla devre dışı bırakılarak, beynin belli bir bölgesinin bu yoğun uyaranlardan arındırıldığını, daha yüksek bir performansla öğrenmeye hazır hale getirildiğini anlattı.



Kaya, bazı özel yabancı dil eğitim kurumlarının, İngilizce ve diğer bazı yabancı dilleri hipnoz yöntemi kullanılarak 7 gün gibi çok kısa sürelerde öğretmeyi vaat ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Üniversitedeki öğrencilerim bana 'bu şekilde İngilizce öğrenmek mümkün mü?' diye soruyorlar. Ben de onlara, '7 gün gibi bir süre çok kısa ancak makul bir sürede öğretilebilir' yanıtını veriyorum. Hipnoz yöntemiyle, yabancı ülkede kişiyi zor durumda bırakmayacak derecede İngilizce, 10-15 günde öğretilebilir. Ancak bunun için uygulamayı yapan ekibin, iyi derecede hipnoz deneyimi ve telkin verebilecek temiz bir İngilizce diksiyonu olması gerekir. Bu yöntemle, hipnoz seansına alınan kişiye günlük hayatta ihtiyaç duyacağı kelimeler, kısa cümleler kalıcı bir şekilde öğretilir. Hipnoz seanslarında verilen eğitim sonunda kişi, aklında tutmakta zorlandığı kelime ve cümleleri kalıcı olarak öğreniyor."



İngilizce eğitimde uygulanan hipnozun günde bir ile 3 seans arasında olabileceğini dile getiren Kaya, çok iyi derecede bilen kişi tarafından yapılacak hipnozun kişiye hiçbir zararı olmayacağını anlattı.



Hiçbir eğitim yönteminin tek başına mükemmel bir yabancı dil öğrenmeye ve konuşmaya yetmeyeceğinin altına çizen Kaya, bunun için o dilin konuşulduğu ülkede uzun süre yaşamanın bir gereklilik olduğunu ayrıca, hipnozla yabancı dil eğitiminde kişinin müzik kulağına sahip olmasının elde edilecek başarı için önemli bir faktör olduğunu sözlerine ekledi.