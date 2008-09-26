Hipertansiyon ilacı osteoporoza da iyi geliyor

Tansiyon tedavisine tuz darbesi



Hipertansiyon ve sigara: En tehlikeli ikili

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Zekai Halıcı, Doç. Dr. Halis Süleyman, Araştırma Görevlisi Elif Çadırcı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Börekçi ile Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yüksel Özdemir deney fareleri üzerinde yaptıkları bilimsel çalışmada, piyasada farklı endikasyonda kullanılan bir ilacın "kadınların korkulu rüyası" olan osteoporoz hastalığının tedavisi ve önlenmesinde büyük faydalar sağladığını belirledi.Bilimsel çalışmanın yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Zekai Halıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk arasında "kemik erimesi" diye bilinen menopoz sonrası kadınlarda görülen ve yaşam kalitesini azaltan aynı zamanda vücutta kendiliğinden kırıkların oluşmasına yol açan osteoporozun tedavisi ve önlenmesi açısından önemli bir gelişme sağladıklarını söyledi.Hipertansiyon hastalarına verilen ve uluslararası iki ilaç firması tarafından farklı adlarla üretilen ilacın aslında osteoporoz tedavisinde ve önlenmesinde büyük etkisinin olduğunu deney fareleri üzerinde yaptıkları araştırmayla ispatladıklarını anlatan Yrd. Doç. Dr. Halıcı, şunları kaydetti:"Yaptığımız çalışma ile ilacın bulduğumuz etkisi hem osteoporoz oluşma mekanizmasında yeni ufuklar açacak hem de yaşlılıkla beraber seyreden hipertansif ve osteoporotik hastalarda bu tip ilaçların ilk tercih olmasını sağlayacaktır. Bu ise dünya literatüründe bir ilk olmuştur. Bir başka açıdan bakarsak hipertansiyon hastalığı osteoporoza yol açmaktadır. Biz bu çalışma ile osteoporotik olmayan fakat riski bulunan hipertansiyon hastalarda bu tür ilacın kullanılmasını önermemiz bile tek başına evrensel bilime çok önemli bir katkılar sağladığını düşünüyoruz."Yaptıkları çalışma ile uluslararası bir ilaç firmasının 1992 yılından beri Türkiye'de geleneksel olarak düzenlediği tıp araştırma ödülü yarışmasını "osteoporoz" alanında düzenlediğini anlatan Halıcı, "Ekip olarak yaptığımız deneysel çalışma ile yarışmada ikinciliğe layık görüldük" dedi.Çalışmalarının bir başka özgünlüğü ve öneminin ise osteoporoz tedavisinde veya en azından önlenmesinde yeni kuşak bir ilaç geliştirilmesinin için ilk adım olduğuna işaret eden Halıcı, "Sıçanlar üzerinde yürüttüğümüz bilimsel çalışma ile osteoporozun fizyopatalojik gelişim mekanizmalarına bir yenisini de biz ekleyerek bu hastalığın tedavisi ve önlenmesinde farklı boyutlar kazandırdık" diye konuştu.