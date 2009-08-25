Hiperaktivite ilaçlarının kötüye kullanımı artıyor

ABD'de son 8 yılda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ilaçlarının kötüye kullanımında yüzde 76 artış gözlendi
Uzmanlar, "kafayı bulmak" veya zihni
açmak için Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
ilaçlarını kullanan çocukların, bu ilaçların bilinçsiz kullanımının,
aralarında ajitasyon, hızlı kalp çarpıntısı, tansiyonun aşırı derecede
yükselmesinin de bulunduğu, ciddi, bazen hayati tehlikesi bulunan
semptomlara yol açabileceğinin farkında olmadıklarının altını çizdi.
Cincinnati
Çocuk Hastanesi Tıp Merkezi'nden araştırmacılar tarafından yapılan ve
Pediatrics dergisinin Ağustos sayısında yayımlanan bilimsel çalışma,
ABD'de son 8 yılda bu ilaçların kötüye kullanımında yüzde 76 oranında
artış görüldüğünü ve bununla ilgili olarak 4 ölüm vakasına
rastlandığını ortaya koydu.
Yaptıkları
bilimsel çalışmada, Amerikan Zehir Kontrol Merkezleri Birliği'nin
1998-2005 yılları arasında açıkladığı verileri değerlendiren
araştırmacılar, bu süre içinde ABD çapında DEHB ilaçlarının ve
özellikle de uyarıcıların, ergenlik çağındakilerce kötüye kullanımına
ilişkin bildirimlerin yılda 330'dan 581'e yükseldiğini ve 4 ölüm
vakasına rastlandığını belirtti.
Genelde, ergenlik çağındakilerin yüzde
42'sinde orta ve şiddetli yan etkiler görüldüğünü kaydeden
araştırmacılar, bu çocukların çoğunun durumunun hastanelerin acil
servislerinde tedavi altına alınmasını gerektirecek kadar ciddi
olduğuna işaret etti.
Bilimsel
araştırmayı kaleme alan, Cincinnati Çocuk Hastanesi Tıp Merkezi'nin
Uyuşturucu ve Zehir Enformasyon Merkezi tıp direktörü Dr. Randall Bond,
pek çok vakada zehir kontrol merkezlerinin haberdar edilmemesi
nedeniyle ilaçların kötüye kullanımı sonucu ortaya çıkan kötü yan
etkilerden rahatsız olan ergenlik çağındakilerin gerçek sayısının,
araştırmada açıklanan rakamların çok üstünde olmasının kuvvetle
muhtemel olduğuna dikkati çekti.
ABD'nin
New York kentinde bulunan, Uyuşturucusuz Amerika için Ortaklık adlı
kuruluşun başkanı Steve Pasierb, söz konusu bilimsel çalışmanın
kamuoyuna duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, durumun
ciddiyetine işaret ederek, "İnsanlar 'bu ilaç Amerikan Gıda ve İlaç
İdaresi tarafından onaylanmış, ne kadar tehlikeli olabilir ki?'
diyorlar" dedi.
DEHB
ilaçlarının kötüye kullanımında 1998-2005 yılları arasında görülen
artışın, ergenlik çağındakilerin içinde bulunduğu toplam uyuşturucu
madde kullanımında görülen artışı geride bıraktığına dikkati çeken
Pasierb, bunun ABD'deki DEHB tedavisi çerçevesinde 10-19
yaşlarındakiler için yazılan ilaçların yüzde 86 oranında artarak 4
milyondan yaklaşık 8 milyona çıkmasıyla paralellik gösterdiğini
vurguladı.