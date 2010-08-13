Hiperaktivite 60'ında da devam ediyor

T24 - Çocukların hastalığı olarak bilinen Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) erişkinlikte de devam ederek sürekli başarısızlık, hayatta birçok alanda organizasyonsuzluk nedeniyle kişinin sorunlar yaşamasına neden olabiliyor, bu kişi 60 yaşında bile olsa.

Çocukların hastalığı olarak bilinen Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) erişkinlikte de devam ederek sürekli başarısızlık, hayatta birçok alanda organizasyonsuzluk nedeniyle kişinin sorunlar yaşamasına neden olabiliyor, bu kişi 60 yaşında bile olsa. Türkiye Psikiyatri Derneği Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Bilimsel Çalışma Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Cengiz Tuğlu, genellikle erişkin hastaların başka bir hastalık nedeniyle tedaviye geldiğini ve DEHB teşhisi konulup tedavisinin yapılabildiğini belirtti. DEHB’nin çocukluktan gelen bir süreç olduğunu belirten Tuğlu, şikâyetlerin sürekliliğinin hastalıkta önemli belirtilerden biri olduğunu söyledi. Başarının odaklanmayı gerektirdiğini ifade eden Tuğlu, DEHB olan kişilerin zihinsel kapasitesi yerinde olduğu halde, 10 yılda okuduğu okulu bitirememek, sürekli iş değiştirmek gibi sorunlar, evlilik sorunları, kazalara yol açabilen araba kullanma gibi sorunlar yaşadığını anlattı. Tuğlu, psikoterapi ve ilaç terapisi ile tedavinin yüzde 60-70 oranında başarı sağlandığını vurguladı.

