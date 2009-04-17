Hintli politikacıları ayakkabı korkusu sardı

Hindistan'da "ayakkabı fırlatma" protestosu genel seçimlere katılan politikacıların kabusu oldu.



Ayakkabı atılmasının hakaret sayıldığı Hindistan'da politikacılar, güvenliğin artırılmasını isterken, mitinglerde konuşmacının önüne tel ağ gerilmesi gibi yöntemlere başvuruluyor.



Gucarat eyaleti yetkilileri, eyalet başbakanı Narendra Modi'nin bu haftaki mitinginde "uçan ayakkabıları" önlemek için kürsünün önüne ağ gerdiler.



Hintli politikacılar, pabuç saldırısından korunmak için parti çalışanlarından toplantılarda ayakkabıların çıkarılmasını, güvenlik görevlilerinden de gazeteciler dahil herkesi kontrol etmelerini istiyorlar.



Son olarak Bharatiya Janata Partisi'nin başbakan adayı Lal Krişna Advani mitingde kızgın bir partilinin terlikli saldırısına maruz kalmıştı. Terlik hedefini bulamasa da saldırı tüm liderler için güvenliğin artırılmasınısağladı.



Geçen hafta bir Sih gazeteci, basın toplantısı sırasında içişleri bakanının yüzlerce Sihin öldüğü 1984'teki ayaklanmayla ilgili soruya cevabını beğenmeyince ayakkabı fırlatmıştı.



Bundan üç gün sonra da emekli bir öğretmen Kongre Partisi milletvekili Navin Jindal'a seçim mitinginde ayakkabı atmıştı.

