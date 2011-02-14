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Dünya

HİNTLİ BAKAN KONUŞMA METİNLERİNİ KARIŞTIRDI ANKARA (A.A)

14 Şubat 2011 16:13

-HİNTLİ BAKAN KONUŞMA METİNLERİNİ KARIŞTIRDI ANKARA (A.A) - 14.02.2011 - Hindistan Dışişleri Bakanı SM Krişna, BM'deki bir toplantıda yanlış konuşmayı okudu. Krişna'nın bir yetkili tarafından uyarılmadan önce üç dakika boyunca Portekiz Dışişleri bakanının konuşmasını okuduğu belirtildi. Hindistan ana muhalefet partisinin sert eleştirilerine maruz kalan Krişna, önünde çok sayıda kağıt bulunduğunu, bu yüzden "bunda yanlış bir şey olmadığını" kaydetti.  Ana Muhalefet partisi liderlerinden Venkaiah Naidu, Krişna'nın, etik olarak bu görevde kalmaması gerektiğini, ülkeyi "utandırdığını" söyledi. Naidu, olayda bir ihmal ya da yanlışlık olup olmadığını, bir dünya forumunda böyle bir durumun nasıl ya da neden olduğunu Başbakan Manmohan Singh'in halka açıklaması gerektiğini belirtti. Muhalefet lideri, bu durumun, hükümetin ve bakanların nasıl çalıştığını gösterdiğini ifade etti.

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