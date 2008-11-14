Hint uzay aracı Ay'a indi

22 Ekim'de uzaya fırlatılan, Hindistan'a ait Çandrayaan-1 adlı uzay aracı, Dünya'nın yakınlarında bir süre dolaştıktan sonra Ay çevresinde dönmeye başladı ve bugün iniş yaptı



Hindistan'ın insansız ilk ay aracı Çandrayaan-1, ilk kez aya indi. Hindistan Uzay Araştırma Kuruluşu (ISRO) tarafından yapılan açıklamada, Hindistan'ın uzay programının 45 yıl önce başladığı hatırlatarak, ay aracının ilk kez başarılı biçimde ay yüzeyine indiği belirtildi.



Açıklamada, aracın başkent Yeni Delhi saatiyle 20.34'de ay yüzeyine temas ettiği kaydedildi.



22 Ekim'de uzaya fırlatılan Çandrayaan-1, Dünya'nın yakınlarında bir süre dolaştıktan sonra ay çevresinde dönmeye başlamıştı.



Hint uzay aracında, Hintliler'in yanı sıra Avrupalılar ve Amerikalılar'ın geliştirdiği bilimsel araçlar bulunuyor. Çandrayaan-1, gerek Ay çevresinde, gerekse Ay yüzeyinde araştırmalar yapacak. Yüzeydeki araştırma, Ay'a indirilecek sonda aracılığıyla yapılacak. Ay görevi 2 yıl sürecek.



İnsansız, ancak görevi uzun, karmaşık ve önemli olan Çandrayaan-1, Ay'ın ilk olarak 1994'te jeolojik haritasının başarılı bir biçimde çıkarıldığı Amerikan Clementine Derin Uzay Programı'nın ayak izlerini takip edecek.



80 milyon dolar tutarındaki Hint uzay aracı, geleceğin pratik, ucuz ve güvenli yakıtı olarak görülen ve fosil yakıtların yerini alabilecek sınırsız füzyon enerjisinin elde edildiği, nadir bulunan "helyum-3" izotopunu, Ay'ın yakın yörüngesinden arayacak.



Bilim adamları, Ay yüzey kabuğunda Dünya'dakinden çok daha fazla ve kolay ulaşılabilir helyum-3 rezervleri olduğunu düşünüyorlar.



Asya'da Japonya ve Çin ile yarışan Hindistan, Çandrayaan-1'i gönderdiği roketle bugüne dek değişik ülkelere ait 29 uyduyu yörüngeye gönderdi. İsrail'in uydusunu yollaması, İran'ın protestosuna neden oldu.